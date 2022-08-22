بالإنفوجراف.. 5 مواصفات لاختيار حقيبة مدرسية آمنة لابنك

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مع اقتراب العام الدراسي الجديد 1444، تنشغل العائلات بتجهيز المستلزمات الدراسية لأبنائهم الطلاب مثل “الملابس، الأحذية، الأدوات المدرسية، وحقيبة المدرسة”.

احذر الحقيبة المدرسية ذات العجلات

ووجهت هيئات وجهات حكومية النصائح للوالدين بضرورة توافر عدة مواصفات في حقيبة المدرسة، حيث إن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمل الأوزان الثقيلة، لا سيما عند المشي بها لمسافات طويلة، كما حذّر من استخدام الحقيبة المدرسية ذات العجلات؛ لأنها قد لا تتناسب مع حجم الطفل، موضحًا بأن ثقل الشنطة وحجمها قد يؤديان إلى آلام في الظهر والأكتاف والصدر، ويسبب انحناءات للظهر والرأس مع مرور الوقت.

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وإليك 5 مواصفات يجب توافرها من أجل اختيار حقيبة مدرسية آمنة لابنك:

1- ألا يزيد وزنها عن 15% من وزن الطفل.

2- يجب أن يكون حزام الكتف مبطنًا.

3- ألّا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد.

4- احتوائها على جيوب متعددة لتوزيع الوزن.

5- احذر الحقيبة المدرسية ذات العجلات.