“يتفجر منه الأنهار”.. فيديو عجيب يظهر تفجر الماء من بين الصخور

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظاهرة عجيبة، تحدث عنها القرآن الكريم، وهي تفجر الماء من بين الصخور.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على نطاق واسع، مقطع فيدو يظهر انفجار الماء من خلال صخور جافة، وتفاعل متابعو السوشيال ميديا مع المقطع المصور، وحاول بعضهم معرفة المكان.

وحظى الفيديو بآلاف المشاهدات والمشاركات، فيما علق مغردون عليه، متذكرين قول الله -عز وجل- في سورة البقرة: “وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)”.