اليوم.. عودة الإداريين والمشرفين التربويين إلى عملهم بالمدارس والإدارات التعليمية

تواصل- فريق التحرير

يعود، اليوم الاثنين، الإداريون والإداريات في المدارس، وكذلك المشرفون التربويون في إدارات التعليم، وذلك بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.

كانت وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بشأن التقويم الدراسي للعام الدراسي 1444هـ.

وأوضح التعميم أن عودة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية سيكون يوم 24-1- 1444هـ، فيما ستكون عودة المعلمين والمعلمات في في جميع المراحل الدراسية الأحد 1-2 1444هــ لتبدأ الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول الأحد 1/2.

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وبشأن الإجازات، أكد التعميم أن إجازة اليوم الوطني ستكون يومي الأربعاء والخميس 25 و26 -2 – 1444هـ، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والاثنين 20 و21 – 3، وإجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس 16-4، على أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول الأحد 26-4، بعدها إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوام يوم الخميس 30/4 والتي تنتهي 9/5، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10/5.

وأكد التعميم أن بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم الأحد 6/8، على أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني نهاية دوام يوم الخميس 10/8.

وتبدأ دراسة طلاب الفصل الدراسي الثالث، يوم الأحد 20/8، يعقبها بداية إجازة عيد الفطر نهاية دوام الخميس 22/9، على أن تبدأ الدراسة يوم الأربعاء 6/10 بعد انتهاء إجازة العيد.

وبحسب التعميم، تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 29/11 وتستمر حتى الخميس 4/12، لتبدأ بعدها إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس في جميع المراحل.