“المياه الوطنية” توضح المدة التى لا يُسمح بعدها برفع شكوى حول قيمة الفاتورة

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أوضحت شركة المياه الوطنية، أن النظام لا يسمح لك برفع شكوى على فاتورة بعد تجاوز المدة المسموحة للاعتراض على الفاتورة وهي 60 يومًا من إصدارها.

وأشارت الشركة، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن المدة الزمنية لتركيب العداد تمر بمرحلتين؛ الأولى لاستكمال الإجراءات وتكون خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، والثانية لتنفيذ الخدمة وتكون خلال 30 يومًا من تاريخ سداد الرسوم.

توضيح الهيئة جاء ردًا على سؤال وردها على صفحتها حول إمكانية تقديم اعتراض على فاتورة المياه بعد مرور 60 يومًا من إصدارها.

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وسبق أن ردت شركة المياه الوطنية، على ما أثاره أحد عملائها في الدمام، ونشرته قناة “الإخبارية” من عدم تجاوب الشركة معه.

وأوضحت الشركة، أن العميل الذي يسكن حاليًا في العقار ما يقرب من 10 سنوات لم ينقل ملكية حساب المياه إليه ولم يحدث بياناته لتفعيل التسوية الخاصة بالتسريبات، ولم يوفر المستندات الخاصة بذلك حتى تاريخه”.

وأضافت الشركة، أنها وجهت العميل بضرورة إجراء كشف ومعالجة تسربات العقار لاستمرار الاستهلاك بالارتفاع، ولم يقم العميل بفحص العقار ومعالجة التسربات الداخلية إلا في 2021 .

وأكدت على أن الاستهلاك عاد إلى وضعه، مع استمرار صدور الفواتير الشهرية وشمولها للمديونيات السابقة.