الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
وفاة نجل قيادي معين من قبل الحوثي إثر تدبير عملية اغتيال لوالده بصنعاء
العام الدراسي ينطلق الأحد بـ 3 فصول.. إليكم التقويم الجديد بالتفصيل
الثاني خلال شهر.. ولادة طفل على متن طائرة كويتية متجهة لنيويورك
شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن توفر وظائف جديدة بعدة تخصصات
تسجيل نادر للشيخ ابن عثيمين: احذروا هذه الأشياء عند شراء أدوات المدارس لأبنائكم

أحدث الأخبار

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
٠٧:١٥:٢٣ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

 كما تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14- 38 كيلو متر في الساعة.

اقرأ أيضًا:

الدفاع المدني: 15 حالة وفاة جراء السيول الفترة الماضية.. ونحذر الجميع

مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد جازان حالة الطقس رياح نشطة عسير

مواد ذات صلة

المزيد
“هيئة علماء المسلمين” تطالب “السُنّة” بوقف “التمدد الطائفي”

“هيئة علماء المسلمين” تطالب “السُنّة” بوقف “التمدد الطائفي”

منذ 8 سنوات
انفجار طرد مفخخ في روما.. وعملية تمشيط واسعة

انفجار طرد مفخخ في روما.. وعملية تمشيط واسعة

منذ 5 سنوات
شرطة الجوف تضبط مطلق النار على معلم “متوسطة الترمذي”

شرطة الجوف تضبط مطلق النار على معلم “متوسطة الترمذي”

منذ 8 سنوات
«التحالف» يقصف مواقع الميليشيات الحوثية في «إب»  

«التحالف» يقصف مواقع الميليشيات الحوثية في «إب»  

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *