الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وفاة نجل قيادي معين من قبل الحوثي إثر تدبير عملية اغتيال لوالده بصنعاء
العام الدراسي ينطلق الأحد بـ 3 فصول.. إليكم التقويم الجديد بالتفصيل
الثاني خلال شهر.. ولادة طفل على متن طائرة كويتية متجهة لنيويورك
شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن توفر وظائف جديدة بعدة تخصصات
تسجيل نادر للشيخ ابن عثيمين: احذروا هذه الأشياء عند شراء أدوات المدارس لأبنائكم
الدفاع المدني: 15 حالة وفاة جراء السيول الفترة الماضية.. ونحذر الجميع

دولي

وفاة نجل قيادي معين من قبل الحوثي إثر تدبير عملية اغتيال لوالده بصنعاء

وفاة نجل قيادي معين من قبل الحوثي إثر تدبير عملية اغتيال لوالده بصنعاء
٠٣:٠٣:٢٠ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

توفي نجل أحد مشائخ صنعاء متأثرا بجراحه إثر محاولة اغتيال والده؛ فيما يواصل والده تلقي العلاج في المستشفى العسكري بصنعاء.

وتعرض علي ناصر الجراشي المعين من قبل مليشيا الحوثي مديرا لأمن مديرية بني ظبيان محافظة صنعاء لعملية اغتيال مطلع أغسطس الجاري، وكان ولده معه مما أصاب الوالد وولده بإصابات بليغة.

وذكر مصدر في صنعاء أن مازن الجراشي توفي مساء الجمعة متأثرا بإصابته، فيما يواصل والده تلقي العلاج في المستشفى العسكري بصنعاء.

من جانبه؛ تجاهل وزير داخلية المليشيا عبدالكريم الحوثي في تعزيته لعائلة الجراشي في وفاة نجلهم، التعهد بمتابعة الجناة الذين زرعوا العبوة وتقديمهم للعدالة.

وتطرق عبدالكريم إلى حديثه عن مواجهة ما أسماه “العدوان” وسرد عبارات مستهلكة لا تمت للقضية الجنائية بصلة؛ متجاهلا القضية الأساسية.

الكلمات الدلالية:
الحوثي حرب اليمن مدير أمن بن ظبيان مليشيا الحوثي ناصر الجراشي

مواد ذات صلة

المزيد
البيت الأبيض: «تيلرسون» سيبقى في منصبه وزيراً للخارجية 

البيت الأبيض: «تيلرسون» سيبقى في منصبه وزيراً للخارجية 

منذ 5 سنوات
بريطانيا.. كمبيوتر حكومي يضيف إساءة للمسلمين في “ويكيبيديا”

بريطانيا.. كمبيوتر حكومي يضيف إساءة للمسلمين في “ويكيبيديا”

منذ 8 سنوات
470 صاروخ روسي على أوكرانيا.. البنتاغون تحصي قذائف بوتين (صور )

470 صاروخ روسي على أوكرانيا.. البنتاغون تحصي قذائف بوتين (صور )

منذ 6 أشهر
فوضى في مطار أمستردام بسبب انقطاع الكهرباء

فوضى في مطار أمستردام بسبب انقطاع الكهرباء

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *