وفاة نجل قيادي معين من قبل الحوثي إثر تدبير عملية اغتيال لوالده بصنعاء

تواصل ـ فريق التحرير:

توفي نجل أحد مشائخ صنعاء متأثرا بجراحه إثر محاولة اغتيال والده؛ فيما يواصل والده تلقي العلاج في المستشفى العسكري بصنعاء.

وتعرض علي ناصر الجراشي المعين من قبل مليشيا الحوثي مديرا لأمن مديرية بني ظبيان محافظة صنعاء لعملية اغتيال مطلع أغسطس الجاري، وكان ولده معه مما أصاب الوالد وولده بإصابات بليغة.

وذكر مصدر في صنعاء أن مازن الجراشي توفي مساء الجمعة متأثرا بإصابته، فيما يواصل والده تلقي العلاج في المستشفى العسكري بصنعاء.

من جانبه؛ تجاهل وزير داخلية المليشيا عبدالكريم الحوثي في تعزيته لعائلة الجراشي في وفاة نجلهم، التعهد بمتابعة الجناة الذين زرعوا العبوة وتقديمهم للعدالة.

وتطرق عبدالكريم إلى حديثه عن مواجهة ما أسماه “العدوان” وسرد عبارات مستهلكة لا تمت للقضية الجنائية بصلة؛ متجاهلا القضية الأساسية.