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تسجيل نادر للشيخ ابن عثيمين: احذروا هذه الأشياء عند شراء أدوات المدارس لأبنائكم
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ثقافية

تسجيل نادر للشيخ ابن عثيمين: احذروا هذه الأشياء عند شراء أدوات المدارس لأبنائكم

تسجيل نادر للشيخ ابن عثيمين: احذروا هذه الأشياء عند شراء أدوات المدارس لأبنائكم
٠٢:٤٢:٠٨ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله، في تسجيل نادر له، أن بعض الأدوات المدرسية يكون فيها الصلبان، ويكون فيها آلة اللهو من المعازف وغيرها.

وأوضح فضيلته خلال تسجيل تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الأشياء إما في الأقلام، وإما في المساطر، وإما في التكايات، وإما في الدفاتر، وهذه لا ينبغي للإنسان أن يشتريها لأولاده، بل التي فيها الصليب شراؤها محرم.

ونبه الشيخ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يدع شيئا فيه صليب إلا كسره، فانتبهوا لهذا؛ مؤكدا أن أعداءكم يصورون هذه الأشياء حتى يألفها الصغير ويرى أنها لا بأس بها، فاحذروا هذا.

ووجه الشيخ – رحمه الله – بأن أنواع الدفاتر والحمد لله كثيرة ليس فيها شيء، وإذا قدر مثلا أنك لم تجد إلا هذه الدفاتر، فانزع هذه الورقة الأولى التي فيها التصاوير.

الكلمات الدلالية:
أدوات المدارس ابن عثيمين الدفاتر والأقلام الصلبان وآلات اللهو وزارة التربية

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