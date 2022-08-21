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شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن توفر وظائف جديدة بعدة تخصصات
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فرص

شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن توفر وظائف جديدة بعدة تخصصات

شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن توفر وظائف جديدة بعدة تخصصات
٠٢:٤٣:٥١ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير الهندسة المعمارية.
  2. مدير معماري مشارك.
  3. مدير نمذجة معلومات البناء.
  4. مدير تخطيط أول.
  5. المدير التجاري.
  6. مدير معماري مشارك.
  7. منسق المشروع.
  8. مدير الإنشاءات.
  9. مدير الهندسة المعمارية.
  10. مدير الهندسة المعمارية.
  11. مدير شريك أول Onboarding.
  12. مدير التطوير.
  13. مدير الإنشاءات.
  14. مهندس تخطيط أول.
  15. مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.
  16. مدير التخطيط.
  17. التيسير الأول ومدير مستوى الخدمة.
  18. مدير أول سلامة وأمن المطارات.
  19. مدير تجاري أول.
  20. مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.
  21. مخرج تجاري.
  22. مدير المشروع.
  23. مدير مشروع معاون,
  24. مساعد مدير البناء.
  25. كبير أخصائي إدارة الأداء.
  26. مدير إنشاءات أول.
  27. وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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