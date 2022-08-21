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الموارد البشرية: آلية جديدة لتقليص فترة دراسة أهلية «الضمان المطور»
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محليات

الموارد البشرية: آلية جديدة لتقليص فترة دراسة أهلية «الضمان المطور»

الموارد البشرية: آلية جديدة لتقليص فترة دراسة أهلية «الضمان المطور»
٠٢:١١:٠٢ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حساب “العناية بالعملاء”، أنه يتم العمل على الربط الإلكتروني مع بعض الجهات لاختصار وقت دراسة الأهلية لمستفيدي الضمان المطور.

وأوضحت الوزارة، أن دراسة الأهلية، في نظام الضمان الاجتماعي المطور تستغرق مزيدا من الوقـت؛ لاتصالها ببيانات لدى الجهات الأخرى، فيما يجري العمـل علـى الربط الإلكتروني معها حاليا، كما يتم العمل على تقليص هذه المدة قدر الإمكان، وفقا لـ”المدينة”.

جاء ذلك خلال الرد على استفسارات وتساؤلات المتابعين بشأن كل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي المطور، وشروط الأهلية، وموعد صرف الاستحقاق، فضلا عن آلية التعرف على سبب عدم أهلية بعض المتقدمين.

وقال حساب العناية بالعملاء في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن التعرف على سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية (اضغط هنا من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة

-اختيار برنامج الضمان الاجتماعي

– استعراض تفاصيل الطلب «الأهلية والاستحقاق»

– استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-طلبات الاعتراض في الضمان الاجتماعي المطور.

الكلمات الدلالية:
الضمان الضمان المطور الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية

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