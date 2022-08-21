الخارجية الأوكرانية : بهذه الاحتمالات يمكن أن يلتقي بوتين وزيلينسكي!!

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتنكو، عن فرص عقد لقاء بين الرئيس زيلينسكي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإمكانية العودة لطاولة المفاوضات للتوصل لحلول دبلوماسية للحرب الروسية التي دخلت شهرها السادس.

وأوضح ميكيتنكو إلى التدابير التي اتخذتها بلاده وبعض دول أوروبا لتوفير الاحتياجات اللازمة من الغاز، قبل حلول الشتاء القادم، مع نقص إمدادات الغاز الروسي.

وأعرب ميكيتنكو عن ارتياح بلاده الشديد للمناقشات التي جرت بمدينة لفيف، وضمت الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الأوكراني ونظيره رجب طيب أردوغان.

كما كشف ميكيتنكو عن تحديد موعد لمناقشة الوضع الحالي بمحطة زابوريجيا، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحطة النووية، متوقعا زيارة وفد الأمم المتحدة للمحطة خلال الأيام القادمة.

لكنه أكد في الوقت ذاته “أهمية أن تجرى زيارة الوفد الأممي عبر الأراضي الأوكرانية، “مستعدون لتقديم كافة التسهيلات والمساعدة وتقديم الحماية اللازمة لوفد الأمم المتحدة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حذر في ختام الاجتماع بمدينة لفيف الأوكرانية، من “الانتحار النووي” في زابوريجيا، مشددا على ضرورة “إخراج السلاح والعسكريين من المحطة”.