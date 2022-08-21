الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الخارجية الأوكرانية : بهذه الاحتمالات يمكن أن يلتقي بوتين وزيلينسكي!!
5 طرق للحصول على صور فوتوغرافية احترافية.. تعرف عليها
منصة «تويتر» تختبر هذه الميزة الجديدة
الخارجية: نعزي ونتضامن مع تركيا في الحادثين المرورين
المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها للسودان في ضحايا السيول التي تعرضت لها العديد من الولايات
من الباحة إلى الطائف.. مشاهد مبهجة لشلالات المياه

دولي

الخارجية الأوكرانية : بهذه الاحتمالات يمكن أن يلتقي بوتين وزيلينسكي!!

الخارجية الأوكرانية : بهذه الاحتمالات يمكن أن يلتقي بوتين وزيلينسكي!!
٠٢:٠٢:٣٢ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتنكو، عن فرص عقد لقاء بين الرئيس زيلينسكي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإمكانية العودة لطاولة المفاوضات للتوصل لحلول دبلوماسية للحرب الروسية التي دخلت شهرها السادس.

وأوضح ميكيتنكو إلى التدابير التي اتخذتها بلاده وبعض دول أوروبا لتوفير الاحتياجات اللازمة من الغاز، قبل حلول الشتاء القادم، مع نقص إمدادات الغاز الروسي.

وأعرب ميكيتنكو عن ارتياح بلاده الشديد للمناقشات التي جرت بمدينة لفيف، وضمت الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الأوكراني ونظيره رجب طيب أردوغان.

كما كشف ميكيتنكو عن تحديد موعد لمناقشة الوضع الحالي بمحطة زابوريجيا، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحطة النووية، متوقعا زيارة وفد الأمم المتحدة للمحطة خلال الأيام القادمة.

لكنه أكد في الوقت ذاته “أهمية أن تجرى زيارة الوفد الأممي عبر الأراضي الأوكرانية، “مستعدون لتقديم كافة التسهيلات والمساعدة وتقديم الحماية اللازمة لوفد الأمم المتحدة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حذر في ختام الاجتماع بمدينة لفيف الأوكرانية، من “الانتحار النووي” في زابوريجيا، مشددا على ضرورة “إخراج السلاح والعسكريين من المحطة”.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الخارجية الأوكرانية بوتين وزيلينسكي زيلينسكي لقاء مرتقب

مواد ذات صلة

المزيد
الشؤون الإسلامية في دبي تدعو المشاهدين لمقاطعة مسلسل «عمر»

الشؤون الإسلامية في دبي تدعو المشاهدين لمقاطعة مسلسل «عمر»

منذ 10 سنوات
أوباما يحاول تخفيف الاحتقان الأسود بكاميرات مراقبة في ملابس الشرطة

أوباما يحاول تخفيف الاحتقان الأسود بكاميرات مراقبة في ملابس الشرطة

منذ 8 سنوات
الكويت: (الإعدام) لكل من يسيء للرسول الكريم وأزواجه

الكويت: (الإعدام) لكل من يسيء للرسول الكريم وأزواجه

منذ 10 سنوات
ترامب يأمر البنتاجون بخطوة لم تفعلها القوات الأمريكية منذ 27 عامًا

ترامب يأمر البنتاجون بخطوة لم تفعلها القوات الأمريكية منذ 27 عامًا

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *