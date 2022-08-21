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مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
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محليات

مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين

مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
٠٢:٢١:٥٣ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 24 محرم 1444 هجرية، الموافق 22 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:53 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:36 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 24 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:43

المدينة – 4:38

الرياض – 4:10

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:25

الرياض – 11:57

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:48

المدينة – 3:53

الرياض – 3:25

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:46

المدينة – 6:50

الرياض – 6:22

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:16

المدينة –  8:20

الرياض – 7:52

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة مكة المكرمة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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