مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 24 محرم 1444 هجرية، الموافق 22 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:53 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:36 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 24 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:43
المدينة – 4:38
الرياض – 4:10
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:25
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:46
المدينة – 6:50
الرياض – 6:22
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:16
المدينة – 8:20
الرياض – 7:52