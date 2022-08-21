من الباحة إلى الطائف.. مشاهد مبهجة لشلالات المياه

تواصل ـ فريق التحرير:

في ظل استمرار الحالة المطرية الصيفية التي تشهدها المملكة؛ تساقطت اليوم كميات كبيرة من أمطار الخير والبركة التي أدت إلى جريان السيول وتدفق الشلالات بمشاهد تسر الناظرين من الباحة إلى الطائف.

وفي منظر بديع، ومع تعرض المنطقة لموجة من الأمطار والسيول، تدفقت الشلالات بعد أمطار هطلت على شمرخ اليوم، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار وجرت السيول والأودية والشعاب والشلالات بطول طريق حائل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جميلة خلابة لسيول الطائف، بعدما هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.

وتنحدر المياه من أعلى الجبال إلى أسفل الوادي، لترسم لوحة جمالية عبر المياه الصافية لتكون من أكبر الشلالات الممتدة طولا في المملكة.

يأتي هذا مع ارتفاع في درجات الحرارة، تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مختلفة من المملكة.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.