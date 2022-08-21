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«الذيابي»: 5 أعراض جانبية للإفراط في تناول القهوة
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صحة

«الذيابي»: 5 أعراض جانبية للإفراط في تناول القهوة

«الذيابي»: 5 أعراض جانبية للإفراط في تناول القهوة
١٢:١٨:٥٠ ص، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض من خطورة الإفراط في تناول مشروب القهوة.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن بالرغم من فوائد القهوة إلا أنها ترتبط بالعديد من الأعراض الجانبية لدى البعض، مثل:.

1- ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا

2- الحموضة والحرقان

3- تهيج القولون العصبي

4- الأرق والخفقان

5- التوتر والعصبية

الكلمات الدلالية:
أضرار القهوة القهوة عبدالله الذيابي مشروب القهوة

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