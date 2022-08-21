«الذيابي»: 5 أعراض جانبية للإفراط في تناول القهوة

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض من خطورة الإفراط في تناول مشروب القهوة.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن بالرغم من فوائد القهوة إلا أنها ترتبط بالعديد من الأعراض الجانبية لدى البعض، مثل:.

1- ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا

2- الحموضة والحرقان

3- تهيج القولون العصبي

4- الأرق والخفقان

5- التوتر والعصبية