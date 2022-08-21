أسباب تهيّج القولون العصبي.. التدخين عدوك الأول

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كشف عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن أسباب تهيّج القولون العصبي، مؤكدًا أن الأسباب تختلف من شخص لآخر.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، :”بعضهم حالة نفسية! وبعضهم نوع غذاء مهيّج(فلفل؟أو بقوليات؟..قهوة؟) وبعضهم إجهاد وقلق وتوتر وعدم النوم الكافي!وبعضهم بسبب الإمساك بسبب عدم شرب ماء كافي؟ونقص تناول الألياف والخضار؟لذا فالحلول بيدك ابحث عن المسببات وتجنبها.(الأدوية وقتية)”.

وتابع “الخضيري” :” ومن مهيجات القولون أيضاً نقص البكتيريا النافعة اما بسبب أدوية معينة تقتل بكتيريا الأمعاء؟ أو مواد كيميائية مصنّعة دخلت بالغذاء( مثبتات ومحسنات ومنكهات..،(وعلاجه تناول لبن متحمّض جداً او للضرورة تاخذ كبسولات بروبايوتك..) ومن مسببات تهيّج القولون التدخين وهو العدو الأول للقولون”.

وواصل أستاذ وعالم المسرطنات :” ومن مهيجات القولون أيضاً نقص البكتيريا النافعة إما بسبب أدوية معينة تقتل بكتيريا الأمعاء؟ أو مواد كيميائية مصنّعة دخلت بالغذاء( مثبتات ومحسنات ومنكهات..،(وعلاجه تناول لبن متحمّض جداً او للضرورة تاخذ كبسولات بروبايوتك..) ومن مسببات تهيّج القولون التدخين وهو العدو الأول للقولون”.