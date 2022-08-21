فيديو صادم.. قائد مركبة يصدم رجل وزوجته في أحد شوارع صنعاء ويفر هاربًا

تواصل- فريق التحرير:

وثقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع صنعاء باليمن، حادث مروع مروع لعملية دهس رجل وزوجته في الشارع بشكل أشبه بالمتعمد، ثم هروب قائد المركبة من المكان.

وأظهر الفيديو قائد مركبة ينحرف بشكل مفاجئ عن الطريق الرئيسي ويصدم رجل وزوجته أثناء سيرهما على جانب الطريق.

كما يظهر في الفيديو أن الرجل وزوجته انحسرا بين المركبة التي صدمتهما ومركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق، مما زاد من مخاطر الإصابة.

وعلى الفور تجمع بعض المواطنين اليمنيين وحاولا إسعافهما بينما لاذ مرتكب الحادث بالفرار.