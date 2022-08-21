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إشادة دولية باستراتيجية التحول الرقمي وإنشاء هيئة الحكومة الرقمية (فيديو)
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إشادة دولية باستراتيجية التحول الرقمي وإنشاء هيئة الحكومة الرقمية (فيديو)

إشادة دولية باستراتيجية التحول الرقمي وإنشاء هيئة الحكومة الرقمية (فيديو)
١١:٣٨:٣٦ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وإنشاء هيئة الحكومة الرقمية في تسريع خطى التحول الرقمي بالمملكة.

 

وفي فيديو بثته قناة “الإخبارية” أوضح فيه مذيع القناة أن الحكومة الرقمية سههت في المملكة من ممارسة الأعمال، وعززت الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحسب إشادة صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة.

 

وأضاف: وتعمل المملكة على تسريع خطى التحول الرقمي من خلال الخدمات الرقمية والحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية.

وأكد أن تكامل المنظومة الرقمية يؤدي إلى وضع التشريعات والتنظيمات، وتعزيز المهارات الرقمية، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وساهمت البنية التحتية الرقمية في تحسين جودة الحياة للأفراد وممارسة الاعمال للشركات، وتقدم كفاءة العمل الحكومي.

الكلمات الدلالية:
إشادة دولية الاستراتيجية الوطنية التحول الرقمي هيئة الحكومة الرقمية

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