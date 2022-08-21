الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد «سبل».. التفاصيل ورابط التقديم
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محليات

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد «سبل».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد «سبل».. التفاصيل ورابط التقديم
١٠:١٠:٣٠ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

المسميات والمتطلبات الوظيفية :
1- قيادة تخطيط سلسلة التوريد وتحديد المصادر
  • درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة
  • تنفيذ عملية شراء جيدة للبيع
  • تطوير علاقات عمل بناءة مع الطيف المناسب للجودة المناسبة.
  • دراسة المنافسين
  • إعداد خطة عمل للتأكد من أن جميع الأنواع والأنشطة المتعلقة بالأنظمة البيئية والهيئة العامة
2- قائد التمكين الرقمي
  • درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة
  • تخطيط ورسم تخطيطي من أجل الهيكلية المحددة.
  • الرسم التخطيطي للأرقام السابقة
  • إعداد دراسات الجدوى وتقييمات لخطط ومشاريع التمكين الرقمي البديل .
  • قيادة عملية تصميم وتطوير التطبيقات الجديدة
  • مراقبة جميع مراحل تطور المرحلة الأولى من الخدمة.
  • دراسة حلول التمكين الرقمي الاستراتيجي والبنية الاستراتيجية لأهداف واقعية ومبدأ التمكين الرقمي.
  • متابعة عملية تحسين التمكين الرقمي
طريقة التقديم
وللاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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سبل فرص مؤسسة البريد وظائف

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