وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد «سبل».. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة البريد (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.
المسميات والمتطلبات الوظيفية :
1- قيادة تخطيط سلسلة التوريد وتحديد المصادر
- درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة
- تنفيذ عملية شراء جيدة للبيع
- تطوير علاقات عمل بناءة مع الطيف المناسب للجودة المناسبة.
- دراسة المنافسين
- إعداد خطة عمل للتأكد من أن جميع الأنواع والأنشطة المتعلقة بالأنظمة البيئية والهيئة العامة
2- قائد التمكين الرقمي
- درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة
- تخطيط ورسم تخطيطي من أجل الهيكلية المحددة.
- الرسم التخطيطي للأرقام السابقة
- إعداد دراسات الجدوى وتقييمات لخطط ومشاريع التمكين الرقمي البديل .
- قيادة عملية تصميم وتطوير التطبيقات الجديدة
- مراقبة جميع مراحل تطور المرحلة الأولى من الخدمة.
- دراسة حلول التمكين الرقمي الاستراتيجي والبنية الاستراتيجية لأهداف واقعية ومبدأ التمكين الرقمي.
- متابعة عملية تحسين التمكين الرقمي
طريقة التقديم
وللاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).