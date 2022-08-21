الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جراحة ناجحة بالمنظار لمريضة تعاني من حمل خارج الرحم بمستشفى نجران
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صحة

جراحة ناجحة بالمنظار لمريضة تعاني من حمل خارج الرحم بمستشفى نجران

جراحة ناجحة بالمنظار لمريضة تعاني من حمل خارج الرحم بمستشفى نجران
١٠:١٢:٢٧ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران في التعامل مع حالة مرضية تعاني من ألم شديد أسفل البطن واضطرابات في العلامات الحيوية.

وقالت صحة نجران : بعد التشخيص مخبرياً وبالأشعة التليفزيونية اتضح أن المريضة تعاني من وجود تجمُّع دموي وحمل خارج الرحم في قناة فالوب اليسرى، إذ تقرر إجراء الجراحة العاجلة بمنظار البطن.

وتمكن الفريق الطبي من استئصال كيس الحمل وإيقاف النزيف بدون أي مضاعفات في أثناء العملية وبعدها، حيث تم تقديم الرعاية الصحية للمريضة في أقسام التنويم لمدة يوم واحد بعد إجراء العملية،وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

من جهة أخرى،قدَّم مستشفى الولادة والأطفال في نجران خدماته لـ84880 مستفيداً خلال النصف الأول للعام 2022م، فيما تم تسجيل 4428 حالة ولادة، وإجراء 2055 عمليةً جراحيةً في نفس المدة.

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حمل خارج الرحم فريق طبي كيس الحمل مستشفى الولادة ولادة نجران

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