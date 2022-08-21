أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم الأحد
تواصل- فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:
عاجل.. سفارة المملكة في تركيا : نتابع بعناية الحالة الصحية للمواطنين المصابين في الحادث المروري
عاجل.. سفارة المملكة في تركيا : نتابع بعناية الحالة الصحية للمواطنين المصابين في الحادث المروري
أوضحت سفارة المملكة في تركيا، أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20 / 8 / 2022م)، نبأ وقوع.. المزيد هنا :
«المؤشر الإيجاري»: انخفاض متوسط إيجارات «شقق الرياض» في يوليو
سجل المؤشر الإيجاري في منصة “سكني” انخفاضا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية يتراوح بين 1% إلى 52% في 32 حيًا في مدينة الرياض.. المزيد هنا :
«المؤشر الإيجاري»: انخفاض متوسط إيجارات «شقق الرياض» في يوليو
5 ملايين ريال غرامة وسجن 5 سنوات.. النيابة العامة تُعزز الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية
أكدت النيابة العامة أنها تُعزز الحماية الجزائية من قيمة التعاملات الإلكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.. المزيد هنا :
5 ملايين ريال غرامة وسجن 5 سنوات.. النيابة العامة تُعزز الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية
غدًا.. «عشوائيات جدة» تباشر أعمال الإزالة في حي المنتزهات
تبدأ غدًا الإثنين، لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، في .. المزيد هنا :
منح ١٨٠ ألف ريال مصاريف دراسية للأطفال ..«نيوم» يعلن حاجته لموظفين بمزايا كبيرة
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة.. المزيد هنا :
منح ١٨٠ ألف ريال مصاريف دراسية للأطفال ..«نيوم» يعلن حاجته لموظفين بمزايا كبيرة
بدءًا من الغد ولمدة 7 أشهر.. “مرور المدينة” تغلق دوار القبلتين مؤقتًا لهذا السبب
أعلنت إدارة المرور بمنطقة المدينة المنورة، أنه سيتم إغلاق دوار القبلتين مؤقتًا، وذلك بالتنسيق مع أمانة المنطقة.. المزيد هنا :
بدءًا من الغد ولمدة 7 أشهر.. “مرور المدينة” تغلق دوار القبلتين مؤقتًا لهذا السبب
تنبيه عاجل من “أمن الطرق” لسائقي المركبات بالرياض.. ما الأمر؟
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا متقدمًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، من فرصة هطول أمطار رعدية.. المزيد هنا:
تنبيه عاجل من “أمن الطرق” لسائقي المركبات بالرياض.. ما الأمر؟
صور جديدة في حادث حافلة تركيا.. إصابة 3 مواطنين وسر “الفرامل والحاجز الإسمنتي”
شهدت منطقة ريزي التركية، تعرض حافلة تقل 23 سعوديًّا، من بينهم 4 أطفال والسائق، لحادث مروري.. المزيد هنا :
صور جديدة في حادث حافلة تركيا.. إصابة 3 مواطنين وسر “الفرامل والحاجز الإسمنتي”
صرف أكثر من 60 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي.. المزيد هنا :
صرف أكثر من 60 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي
“الغذاء والدواء” تضبط منشأة في جدة لتلاعبها بتواريخ صلاحية منتجات تجميلية
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة، مخزنة داخل منشأة في جدة.. المزيد هنا:
“الغذاء والدواء” تضبط منشأة في جدة لتلاعبها بتواريخ صلاحية منتجات تجميلية