أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم الأحد

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. سفارة المملكة في تركيا : نتابع بعناية الحالة الصحية للمواطنين المصابين في الحادث المروري

أوضحت سفارة المملكة في تركيا، أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20 / 8 / 2022م)، نبأ وقوع.. المزيد هنا :

«المؤشر الإيجاري»: انخفاض متوسط إيجارات «شقق الرياض» في يوليو

سجل المؤشر الإيجاري في منصة “سكني” انخفاضا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية يتراوح بين 1% إلى 52% في 32 حيًا في مدينة الرياض.. المزيد هنا :

5 ملايين ريال غرامة وسجن 5 سنوات.. النيابة العامة تُعزز الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية

أكدت النيابة العامة أنها تُعزز الحماية الجزائية من قيمة التعاملات الإلكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.. المزيد هنا :

غدًا.. «عشوائيات جدة» تباشر أعمال الإزالة في حي المنتزهات

تبدأ غدًا الإثنين، لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، في .. المزيد هنا :

منح ١٨٠ ألف ريال مصاريف دراسية للأطفال ..«نيوم» يعلن حاجته لموظفين بمزايا كبيرة

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة.. المزيد هنا :

بدءًا من الغد ولمدة 7 أشهر.. “مرور المدينة” تغلق دوار القبلتين مؤقتًا لهذا السبب

أعلنت إدارة المرور بمنطقة المدينة المنورة، أنه سيتم إغلاق دوار القبلتين مؤقتًا، وذلك بالتنسيق مع أمانة المنطقة.. المزيد هنا :

تنبيه عاجل من “أمن الطرق” لسائقي المركبات بالرياض.. ما الأمر؟

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا متقدمًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، من فرصة هطول أمطار رعدية.. المزيد هنا:

صور جديدة في حادث حافلة تركيا.. إصابة 3 مواطنين وسر “الفرامل والحاجز الإسمنتي”

شهدت منطقة ريزي التركية، تعرض حافلة تقل 23 سعوديًّا، من بينهم 4 أطفال والسائق، لحادث مروري.. المزيد هنا :

صرف أكثر من 60 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي.. المزيد هنا :

“الغذاء والدواء” تضبط منشأة في جدة لتلاعبها بتواريخ صلاحية منتجات تجميلية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة، مخزنة داخل منشأة في جدة.. المزيد هنا: