«الإرشاد الزراعي» يوضح طريقة التخلص من ذبابة التين داخل البيوت المحمية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة الإرشاد الزراعي، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طريقة التخلص من ذبابة التين داخل البيوت المحمية والتي تؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن الثمار تصاب بسهولة بذبابة التين داخل البيوت المحمية، ولمكافحة هذه الآفة يتم التخلص من الثمار المصابة والتخلص من الأوراق القريبة من الأرض”.

وأشارت إدارة الإرشاد الزراعي، أن التخلص من الثمار المصابة والأوراق القريبة من الأرض يساهم في تسهيل مرور الهواء وتقليل نسبة الرطوبة ولتسهيل وصول المبيد لأسفل الشجرة”.