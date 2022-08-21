الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الإرشاد الزراعي» يوضح طريقة التخلص من ذبابة التين داخل البيوت المحمية
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اقتصادية

«الإرشاد الزراعي» يوضح طريقة التخلص من ذبابة التين داخل البيوت المحمية

«الإرشاد الزراعي» يوضح طريقة التخلص من ذبابة التين داخل البيوت المحمية
١٠:١٨:٥٣ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة الإرشاد الزراعي، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طريقة التخلص من ذبابة التين داخل البيوت المحمية والتي تؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن الثمار تصاب بسهولة بذبابة التين داخل البيوت المحمية، ولمكافحة هذه الآفة يتم التخلص من الثمار المصابة والتخلص من الأوراق القريبة من الأرض”.

وأشارت إدارة الإرشاد الزراعي، أن التخلص من الثمار المصابة والأوراق القريبة من الأرض يساهم في تسهيل مرور الهواء وتقليل نسبة الرطوبة ولتسهيل وصول المبيد لأسفل الشجرة”.

الكلمات الدلالية:
إدارة الإرشاد الزراعي البيوت المحمية المحاصيل الزراعية ذبابة التين

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