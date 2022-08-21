الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات «STC» وفقا لهذه الشروط
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فرص

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات «STC» وفقا لهذه الشروط

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات «STC» وفقا لهذه الشروط
١٠:٠٥:٥٦ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

ـ مدير برنامج دعم التحول
ـ مشرف تصـميم البـرامـج
ـ مدير المبيعات
ـ مشرف إدارة المنتج
ـ مشرف إدارة مخاطر
ـ خبير اتصالات تسويق
ـ مدير مبيعات كاريير
ـ كبير أخصائيي التخطيط الإستراتيجي
ـ اخصائي تصميم الهيكل التنظيمي
ـ مشرف عمليات البنية التحتية
ـ مشرف عمليات الشبكة
ـ وغيرها…

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا

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حسب الشروط المعلنة شركة الاتصالات طريقة التقديم فرص وظائف شاغرة

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