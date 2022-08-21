وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات «STC» وفقا لهذه الشروط

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

ـ مدير برنامج دعم التحول

ـ مشرف تصـميم البـرامـج

ـ مدير المبيعات

ـ مشرف إدارة المنتج

ـ مشرف إدارة مخاطر

ـ خبير اتصالات تسويق

ـ مدير مبيعات كاريير

ـ كبير أخصائيي التخطيط الإستراتيجي

ـ اخصائي تصميم الهيكل التنظيمي

ـ مشرف عمليات البنية التحتية

ـ مشرف عمليات الشبكة

ـ وغيرها…

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا