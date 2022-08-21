وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات «STC» وفقا لهذه الشروط
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
ـ مدير برنامج دعم التحول
ـ مشرف تصـميم البـرامـج
ـ مدير المبيعات
ـ مشرف إدارة المنتج
ـ مشرف إدارة مخاطر
ـ خبير اتصالات تسويق
ـ مدير مبيعات كاريير
ـ كبير أخصائيي التخطيط الإستراتيجي
ـ اخصائي تصميم الهيكل التنظيمي
ـ مشرف عمليات البنية التحتية
ـ مشرف عمليات الشبكة
ـ وغيرها…
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا