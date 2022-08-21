من غد وحتى الجمعة.. تحذير عاجل من الأرصاد على 4 مناطق

تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأحد، تنبيهًا باستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، بدءًا من يوم غد الإثنين وحتى يوم الجمعة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه، إن هطول الأمطار الرعدية التي تتراوح بين المتوسطة إلى الغزيرة، تصاحبها التأثيرات التالية: (جريان السيول – تساقط البرد – تيارات هابطة نشطة السرعة – أتربة مثارة تحد من الرؤية الأفقية).

وذكر أن المناطق المتأثرة، هي جازان، وعسير ونجران والباحة، فيما توقعت ازدياد فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة لتصل إلى غزيرة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة.

وأشار إلى أن تأثير تلك الحالة سيمتد ليشمل مكة المكرمة، فيما لم يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار خلال نفس الفترة على (الخرمة، تربة، رنية، المويه، الليث، القنفذة، جدة، خليص، الجموم).