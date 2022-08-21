الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. سفارة المملكة في تركيا : نتابع بعناية الحالة الصحية للمواطنين المصابين في الحادث المروري
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عاجل.. سفارة المملكة في تركيا : نتابع بعناية الحالة الصحية للمواطنين المصابين في الحادث المروري

عاجل.. سفارة المملكة في تركيا : نتابع بعناية الحالة الصحية للمواطنين المصابين في الحادث المروري
٠٨:٥٦:٥٥ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أوضحت سفارة المملكة في  تركيا، أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20 / 8 / 2022م)، نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عددٍ من السياح في مدينة “ريزا” شمال تركيا، نتج عنه إصابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.

وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

وأوضحت السفارة أن عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطناً، منهم (6) يرقدون في المستشفى، حيث تتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين ولله الحمد من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة.

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الحادث المروري الحالة الصحية المواطنين المصابين تركيا سفارة المملكة مدينة ريزا

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