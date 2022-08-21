80 قتيلا جراء السيول بالسودان و6 ولايات تعلن حالة الطوارئ (صور وفيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

وصل عدد الوفيات جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان إلى 80 شخصا وعدد الإصابات إلى 31 شخصا.

وكشفت إحصائيات رسمية أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل وصل إلى 17080 منزلا و23850 منزلا تعرض لتدمير جزئي، فضلاً عن تدمير عدد كبير من المتاجر والمرافق.

تأتي الأحداث فيما أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ نتيجة السيول في 6 ولايات؛ حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية في السودان، اليوم الأحد، من أن أمطار موسم هذا العام ستكون أعلى، وأن السيول المفاجئة قد تضرب أغلب الولايات، مما يتطلب أخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق المنخفضة.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، أنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول، مشيرا إلى أن “حالة التأهب مستمرة ونتوقع مزيداً من الأمطار”.

كما كشف عن تضرر 43 ألف منزل بشكل جزئي أو كلي بسبب السيول، مما قد يجبر السلطات على فتح جسر جوي حال تعذر فتح الطرق.

من جانبه؛ أوصى المجلس القومي للدفاع المدني بحصر جميع مواد الإيواء وغيرها وتوزيعها بعدالة وعاجلا للولايات الأكثر تأثرا بالسيول والأمطار وهي ولايات نهر النيل، والجزيرة، وكسلا وسنار.