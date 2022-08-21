الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الخضيري: الشيشة تتسبب في نقل 4 أمراض شديدة الخطورة
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صحة

الخضيري: الشيشة تتسبب في نقل 4 أمراض شديدة الخطورة

الخضيري: الشيشة تتسبب في نقل 4 أمراض شديدة الخطورة
٠٩:٤١:٤٠ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من خطورة الشيشة وتسببها في نقل أمراض شديدة الخطورة للمدخن.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”، إن ليّ أو (أنبوب) الشيشة يتسبب في نقل العديد من الأمراض المعدية حتى لو غيروا المبسم!

وأضاف الخضيري أن من من الأمراض التي ينقلها:

– الإنفلونزا

– التهاب السحايا (أغشية المخ والحبل الشوكي)

– الدرن (السل الرئوي)

– فيروس التهاب الكبد وغيرها

وختم د. فهد الخضيري بقوله “لا تنخدع بحركة تغيير المبسم او تغيير اللي”.

الكلمات الدلالية:
أمراض خطيرة الشيشة خطورة الشيشة فهد الخضيري

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