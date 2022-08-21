الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا: اغتيال «دوجينا» بـ 400 جرام من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار
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دولي

روسيا: اغتيال «دوجينا» بـ 400 جرام من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار

روسيا: اغتيال «دوجينا» بـ 400 جرام من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار
٠٩:٢٦:٣٩ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت التحقيقات الروسية، أن اغتيال الصحفية والسياسية داريا دوجينا، تم بعبوة ناسفة كانت مزروعة  أسفل سيارة الجيب التي كانت تركبها، وذلك بـ 400 جرام من مادة تي إن تي شديدة الانفجار.

وبحسب وكالة أنباء تاس نقلا عن مصدر في الأجهزة الأمنية “قوة القنبلة تكافئ نحو 400 جرام من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، وقد تم أخذ عينات من العبوة لفحصها”.

ومساء أمس، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة تويوتا لاندكروزر كانت تتحرك بالقرب من قرية بولشي فيازيمي بضواحي موسكو، وبعدها اشتعلت النيران في السيارة، في حين أن داريا دوجينا، التي تقود سيارة جيب، لقيت حتفها على الفور.

و “دوجينا” ابنة ألكسندر دوجين، مستشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، وقع الحادث بالقرب من Bolshiye Vyazyomy، وهي قرية صغيرة تقع في منطقة Odintsovsky في موسكو أوبلاست. يُعتقد أن دوجين كانت تقود سيارتها لاندكروزر برادو عندما انفجرت فجأة. وزعمت مصادر إعلامية أن السيارة المفخخة كانت تستهدف والدها.

الكلمات الدلالية:
اغتيال دوجينا سيارة جيب قنبلة

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