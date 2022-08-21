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منوعات

شاهد.. معركة عنيفة بين حوتين في متنزه بأمريكا

شاهد.. معركة عنيفة بين حوتين في متنزه بأمريكا
٠٨:٢٥:٠٩ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم التقاطه داخل متنزه مائي في أمريكا، ‏يوثق معركة عنيفة بين حوتين.

ووقعت الحادثة في متنزه “سي وورلد”، حيث أظهر الفيديو معركة الحوتين، ما دفع منظمة “بيتا” (منظمة الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات) لتقديم شكوى إلى وزارة الزراعة الأمريكية.

وحسبما ذكر موقع “إنسايدر”، قال أحد الأشخاص الذين سجّلوا الفيديو في تصريحات للمنظمة: “كل المتواجدين رأوا على الفور الدماء تطفو على الماء، بالمتنزه الواقع في سان دييغو بولاية كاليفورنيا”.

ودعت”بيتا” في شكواها وزارة الزراعة الأمريكية إلى إجراء تحقيق بشأن حادث “سي وورلد”، مشيرة إلى مخاوف بشأن رعاية الحيوانات هناك.

كما طالبت بالتأكد من أن جميع الحيوانات في المنتزه يتم التعامل معها وفقا لقانون رعاية الحيوان، ويتم تزويدها بالرعاية البيطرية الكافية والمساحة، والمأوى، والغذاء، والماء.

الكلمات الدلالية:
أمريكا متنزه معركة بين حوتين معركة حوتين

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