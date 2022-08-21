الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. النهار يتحول في مرتفعات السودة بعسير إلى ظلام دامس
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الفيديو

شاهد.. النهار يتحول في مرتفعات السودة بعسير إلى ظلام دامس

شاهد.. النهار يتحول في مرتفعات السودة بعسير إلى ظلام دامس
٠٨:٣١:٤٥ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مرتفعات السودة بمنطقة عسير وقد تحول نهارها إلى ليل دامس؛ بسبب الغيوم الكثيفة.

ويظهر في الفيديو المتداول تتابع الرعد والبرق على المنطقة وذلك بسبب الكثافة الرهيبة للغيوم والسحب التي ملأت المنطقة وما حولها.

وكان خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، قد توقع أجواءً من حارة إلى حارة جدا على معظم المملكة والخليج، مع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر غزيرة على جازان، ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان وجنوبي المدينة والشرقية، وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.

كما توقع خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، استمرار حالة مدار 22 المطرية الصيفية، مع تشكل سحب ممطرة على نواحي متفرقة من مناطق، جازان وعسير والباحة ومكة والربع الخالي وجنوبي المدينة، وغربي منطقة الرياض، وعلى أجزاء من جازان، وقد تكون التوقعات متوسطة إلى شبه غزيرة.

الكلمات الدلالية:
أبها الباحة عبد الله المسند عسير مرتفعات السودة

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