الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
برنامج منتهي بالتوظيف.. فتح باب التقديم على «فني مسعف»
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برنامج منتهي بالتوظيف.. فتح باب التقديم على «فني مسعف»

برنامج منتهي بالتوظيف.. فتح باب التقديم على «فني مسعف»
٠٨:١٨:٣٩ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم بدء التقديم على برنامج فني مسعف التابع للأكاديمية الصحية، الذي ينتهي بالتوظيف في هيئة الهلال الأحمر ، وذلك من خلال بوابة التقديم الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن التقديم على البرنامج سيستمر عشرة أيام ابتداءً من اليوم، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول.

شروط القبول:

1-  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون على رأس العمل.

3- أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في إحدى تخصصات الكليات الإنسانية.

4- حاصلا على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 52 أو Academic IELTS 3.5.

عن البرنامج

وأشار إلى أن البرنامج هو أحد برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية بالهيئة ويمتد 12 شهرا، ومن البرامج التي تسهم في زيادة معدلات التوظيف من خلال تزويد القطاع بممارسين صحيين يسهمون في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية، وله أثر كبير في سد فجوة الاحتياج المهني.

https://scfhs.org.sa/ar

الكلمات الدلالية:
برنامج فني مسعف فرص عمل وظائف شاغرة وظائف صحية

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