براتب يصل لـ 15000 ريال.. الخطوات الكاملة للتقديم في وظائف «مكافحة المخدرات»

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للرجال على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المطلوبة

1- وكيل رقيب

الشروط:

أن يكون حاصلا على بكالوريوس (لمدة أربع سنوات) في تخصص (إدارة مالية، علم المعلومات، إحصاء).

2- عريف.

الشروط:

شهادة دبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص.

أن يكون حاصلا على دبلوم (لمدة سنتين فأكثر) بعد الثانوية العامة في تخصص (أمن سيبراني، محاسبة).

3- جندي أول.

الشروط:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص.

– أن يكون حاصلا على دبلوم أو الدورة التدريبية المعتمدة (لمدة سنة أو أكثر) بعد الثانوية العامة في تخصص (أمن سيبراني، إدارة المخاطر).

4- جندي.

الشروط:

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات 1444

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

رواتب وظائف مكافحة المخدرات 1444

راتب مكافحة المخدرات يكون حسب الرتب كالتالي:

راتب جندي مكافحة المخدرات 7,500 ريال.

راتب جندي أول مكافحة المخدرات يصل 10,000 ريال .

راتب عريف مكافحة المخدرات يصل إلي 12,000 ريال.

راتب وكيل رقيب مكافحة المخدرات يصل إلي 15,000 ريال.

ميعاد التقديم في أبشر للتوظيف وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1444

بدأ التقديم في وظائف مكافحة المخدرات ابشر للتوظيف السبت بتاريخ 1444/01/22هـ الموافق 2022/08/20م، ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/01/27هـ الموافق 2022/08/25م.

طريقة التقديم

يتم التقديم في أبشر للتوظيف وظائف مكافحة المخدرات 1444 خلال الرابط التالي:

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