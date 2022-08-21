الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على الدرب
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محليات

شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على الدرب

شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على الدرب
٠٧:٤٩:٥٧ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على بلدة هيجة رملان، بمحافظة الدرب، مصحوبة برياح نشطة.

ووثق المقطع، تعرض أحياء بلدة هيجة رملان في الدرب، لأجواء ماطرة وبروق أضاءت السماء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير.

كما توقع المركز، فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.

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أمطار أمطار رعدية الدرب عواصف عواصف رعدية

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