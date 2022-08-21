بسبب الجفاف.. ظهور سفن غارقة في نهر الدانوب من الحرب العالمية الثانية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تسبب الجفاف الذي تشهده أوروبا نتيجة ارتفاع دراجات الحرارة لمراحل قياسية، ما أدى إلى جفاف عشرات الأنهار في ظهور سفن غارقة في الحرب العالمية الثانية.

وحذّر العلماء من أن أوروبا قد تكون في طريقها لرؤية أسوأ جفاف مر عليها منذ 500 عام.

وأشاروا إلى أن ذلك يجعل نهر الدانوب في أحد أدنى مستوياته منذ حوالي قرن.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن، فإن النهر يكشف الآن عن سفن حربيّة ألمانيّة غارقة يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية بالقرب من بلدة براهافو الساحلية في صربيا.

وظهرت سفن محمولة بالذخيرة والمتفجرات، وأثار ذلك قلق السكان المحليين.