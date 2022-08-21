الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بسبب الجفاف.. ظهور سفن غارقة في نهر الدانوب من الحرب العالمية الثانية (فيديو)
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دولي

بسبب الجفاف.. ظهور سفن غارقة في نهر الدانوب من الحرب العالمية الثانية (فيديو)

بسبب الجفاف.. ظهور سفن غارقة في نهر الدانوب من الحرب العالمية الثانية (فيديو)
٠٧:٣٨:٥٥ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تسبب الجفاف الذي تشهده أوروبا نتيجة ارتفاع دراجات الحرارة لمراحل قياسية، ما أدى إلى جفاف عشرات الأنهار في ظهور سفن غارقة في الحرب العالمية الثانية.

وحذّر العلماء من أن أوروبا قد تكون في طريقها لرؤية أسوأ جفاف مر عليها منذ 500 عام.
وأشاروا إلى أن ذلك يجعل نهر الدانوب في أحد أدنى مستوياته منذ حوالي قرن.
ووفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن، فإن النهر يكشف الآن عن سفن حربيّة ألمانيّة غارقة يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية بالقرب من بلدة براهافو الساحلية في صربيا.
وظهرت سفن محمولة بالذخيرة والمتفجرات، وأثار ذلك قلق السكان المحليين.

الكلمات الدلالية:
أوروبا الجفاف الحرب العالمية الثانية سفن غارقة فرنسا

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