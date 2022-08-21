الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«المؤشر الإيجاري»: انخفاض متوسط إيجارات «شقق الرياض» في يوليو
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محليات

«المؤشر الإيجاري»: انخفاض متوسط إيجارات «شقق الرياض» في يوليو

«المؤشر الإيجاري»: انخفاض متوسط إيجارات «شقق الرياض» في يوليو
٠٧:٢٧:٥٥ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

سجل المؤشر الإيجاري في منصة “سكني” انخفاضا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية يتراوح بين 1% إلى 52% في 32 حيًا في مدينة الرياض من بين 43 حيًا من الأحياء التي سجلت 200 صفقة إيجارية سكنية أو أكثر، شملت ما يزيد عن 18 ألف صفقة إيجارية على الشقق السكنية في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو.

بينما سجلت باقي الأحياء الـ11 ثباتًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية إلى ارتفاع يصل إلى 15%، متضمنة أكثر من 4800 صفقة خلال يوليو، وكانت الأحياء الثلاثة الأعلى تسجيلا لأعداد صفقات الشقق السكنية هي حي ظهرة لبن الذي سجل ارتفاعا في متوسط القيم الإيجارية بنسبة 4%.

وسجل حي طويق، ثاني أعلى عدد في صفقات الشقق، الذي سجل انخفاضًا في متوسط القيم الإيجاري بنسبة 12%، وسجل حي العزيزية انخفاضا بنسبة 14% وجاء ثالثاً في عدد صفقات الشقق السكنية.

يُذكر أن المؤشر الإيجاري يهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة من خلال وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقّيها السكني والتجاري.

وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على متوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، ومعرض، ومكتب) لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية في أكثر من 16 مدينة تغطي جميع مناطق المملكة، ويمكن الوصول للخدمة عن طريق منصة “سكني” عبر الرابط
https://sakani.sa/reports-and-data .

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المؤشر الإيجاري شقق الرياض متوسط الإيجار متوسط القيمة الإيجارية منصة سكني

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