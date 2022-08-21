انتشال أربع جثث في انهيار مزار كربلاء ولا يزال المحاصرون تحت الأنقاض

تواصل ـ فريق التحرير:

استطاعت فرق الدفاع المدني العراقية من انتشال 4 جثث من تحت ركام مزار كربلاء؛ فيما أفادت قناة العربية بانتشال 8 ناجين أيضا حتى الآن من تحت التراب المنهار.

وأكدت فرق الدفاع المدني أن الصخور الموجودة تحت التراب زادت من صعوبة إخراج المحاصرين من تحت الأنقاض بمزار كربلاء، فيما أكدت استمرار عمليات الإنقاذ.

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن “فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية، باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد”.

وتابعت “قدمت فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى جهدا مساندا لفرق إنقاذ كربلاء بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأضافت أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم”.

وأشارت إلى أن “الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبِيٍّ بصحة جيدة تم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ومازلت تجهاد وتواصل أعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال”.

وذكرت أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار، ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين”.