70 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للرعاية الطبية

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر حسابها بموقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

السكرتير التنفيذي. ممرضة الموظفين. معالج فيزيائي أول. معالج فيزيائي. ممرضة الموظفين. أخصائي تحسين الجودة. سائق. مقيم الطب الباطني. مسجل جراح التجميل. مندوب خدمات المرضى. مندوب خدمات المرضى. مدير الخدمات المساعدة. سكرتيرة طبية. المدقق السريري – في المريض. استشاري العناية المركزة. موظف HR. أخصائي تسويق الكتروني. منسق المكتب. ممرضة رئيسية. منسق الحساب الرئيسي. أخصائي العلاج الوظيفي. أخصائية تغذية علاجية. منسق رعاية المرضى. ممرضة الموظفين. ممرضة رئيسية. معالج الجهاز التنفسي. معالج فيزيائي. مراقب جرد أول. فني صيدلة. وكيل كول سنتر. وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).