هل يوجد كويتيون ضمن ضحايا حادثي تركيا؟.. بيان رسمي يوضح

تواصل – فريق التحرير :

شهدت تركيا امس السبت، حادثين مروعين راح ضخيتهما 32 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا.

وتداول البعض أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود مواطنين كويتيين ضمن الضحايا، إلا أن سفارة الكويت في أنقرة نفت هذه المزاعم وأكدت على سلامة المواطنين الكويتيين في أعقاب الحادثين المروريين المروعين اللذين وقعا مساء يوم أمس في مدينتي غازي عنتاب وماردين في تركيا.

وأوضحت السفارة بيان صحفي اليوم أنها تابعت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثين مع الجهات المعنية للاطمنئان إلى عدم وجود مواطنين كويتيين بين ضحايا أو مصابي الحادثين، مشيرة الى أن السلطات التركية أكدت عدم وجود أي مواطنين كويتيين بين الضحايا والمصابين.

وتقدمت السفارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.