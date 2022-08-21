التعليم تكرم 216 مدربًا مركزيًا أتموا البرنامج التدريبي ضمن مستهدفات برنامج مسارات الثانوية

تواصل-فريق التحرير :

كرّمت وزارة التعليم مؤخراً 216 مدرباً مركزياً أتموا البرنامج التدريبي ضمن مستهدفات برنامج مسارات الثانوية، وذلك من مختلف مناطق المملكة؛ تقديراً لمشاركتهم الفاعلة خلال فترة التدريب، ودورهم المهم في دعم الخطوات التطويرية في تطبيق نظام مسارات الثانوية.

ويأتي هذا التكريم في إطار إستراتيجية الوزارة للتطوير المهني والتدريب المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية وتأهيل معلم كفء قادر على تدريس المناهج الدراسية المطوّرة بأفضل الأساليب المهنية التعليمية، إضافةً إلى اطلاع المعلمين والمعلمات على أهم مزايا الكتب المستحدثة والمطورة، وتدريبهم على أساليب التدريس والتطبيق والتقويم المرتبطة بالمواد الدراسية الجديدة في مسارات الثانوية.



وشملت الدورات التدريبية مواد السنة الجديدة للصف الثاني ثانوي، والبالغ عددها 9 مواد دراسية في الفصل الأول، ومنها صناعة القرار في الأعمال، وحصص الإتقان، وكذلك القراءات، والفنون، ومقدمة في الأعمال، إلى جانب اللياقة والثقافة الصحية، وعلم البيانات، إضافةً إلى مادتي الإدارة المالية والهندسة.

يُشار إلى أن وزارة التعليم تطبق المسارات التخصصية على طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي خلال العام الدراسي الجديد 1444هـ، بعد اجتيازهم السنة الأولى المشتركة العام الماضي، بعد أن قامت بتأهيل 216 مدرباً مركزياً للقيام بتدريب المعلمين والمعلمات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.​