الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
5 ملايين ريال غرامة وسجن 5 سنوات.. النيابة العامة تُعزز الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية
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محليات

5 ملايين ريال غرامة وسجن 5 سنوات.. النيابة العامة تُعزز الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية

5 ملايين ريال غرامة وسجن 5 سنوات.. النيابة العامة تُعزز الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية
٠٧:٠١:٣٥ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنها تُعزز الحماية الجزائية من قيمة التعاملات الإلكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.

ونشرت النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “توتير”؛ إنفوجرافا توضيحيا أوضحت فيه أنه يحظر الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.

وأشارت النيابة العامة إلى العقوبات وتشمل:

ـ غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ـ السجن مدة تصل إلى خمس سنوات.
ـ مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
ـ نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية.

الكلمات الدلالية:
التعاملات الإلكترونية النيابة العامة سجن 5 سنوات غرامة 5 ملايين

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