شاهد.. سيول عارمة في مقزع غرب الريث

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول العارمة في بلدة مقزع، غرب الريث، عصر اليوم الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

ووثق المقطع، جريان السيول في المقزع، حيث تفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير.

كما توقع المركز، فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.