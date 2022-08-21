غدًا.. «عشوائيات جدة» تباشر أعمال الإزالة في حي المنتزهات

تواصل – فريق التحرير :

تبدأ غدًا الإثنين، لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، في أعمال الإزالة بحي المنتزهات، وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

وأعلنت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة.

ويأتي ضمن أبرز الخدمات التي تقدمها التالي:

1- خدمات نقل العفش.

2- السلال الغذائية.

3- خدمات التسكين الدائم.

4- التسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم.

5- خدمة التقديم على التعويض.