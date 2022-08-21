الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
غدًا.. «عشوائيات جدة» تباشر أعمال الإزالة في حي المنتزهات
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محليات

غدًا.. «عشوائيات جدة» تباشر أعمال الإزالة في حي المنتزهات

غدًا.. «عشوائيات جدة» تباشر أعمال الإزالة في حي المنتزهات
٠٥:٣٥:٣٠ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تبدأ غدًا الإثنين، لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، في أعمال الإزالة بحي المنتزهات، وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.
وأعلنت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة.

ويأتي ضمن أبرز الخدمات التي تقدمها التالي:

1- خدمات نقل العفش.
2- السلال الغذائية.
3- خدمات التسكين الدائم.
4- التسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم.
5- خدمة التقديم على التعويض.

الكلمات الدلالية:
إزالة العشوائيات جدة حي المنتزه عشوائيات جدة

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