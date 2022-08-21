لتعزيز منظومة البلاغات.. تعاون مثمر بين «بلدي» و«توكلنا»

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت منصة بلدي عن تعاونها مع تطبيق توكلنا، بهدف تعزيز جهود منظومة معالجة البلاغات البلدية وتحسين المشهد الحضري.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أكدت منصة بلدي على أن منظومة معالجة البلاغات البلدية؛ أصبحت أكثر كفاءة وفاعلية بالتعاون مع توكلنا.

وأوضحت أنه بتعاون منصة المدينة الرقمية (بلدي) مع تطبيق توكلنا، وتتيح لمستخدميه خدمة بلاغات بلدي” دعما لجهود منظومة معالجة البلاغات البلدية.

أهداف الخدمة

ـ رصد مظاهر النشوء البصري داخل المدن

ـ تحسين رحلة العميل في رصد البلاغات

ـ توسيع قنوات الرصد

ـ تحسين عملية متابعة ومعالجة الطلبات والبلاغات

المستفدين من الخدمة

ـ المواطنون

ـ المقيمون

خطوات الوصول إلى الخدمة

1 ـ الدخول إلى تطبيق توكلنا

2 ـ اختيار قائمة الخدمات العامة

3 ـ اختيار خدمة تحسين المشهد الحضري

4 ـ تحديد نوع البلاغ من الخيارات المتاحة

5 ـ توثيق موقع البلاغ بالتصوير

6 ـ تعبئة بيانات البلاغ في الحقول المطلوبة

7 ـ إرسال البلاغ