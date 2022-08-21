سفن إنزال ومدمرة أمريكية تصل إلى دول البلطيق.. ماذا يحدث؟

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وصلت لمنطقة البلطيق 3 سفن ومدمرة أمريكية، في تطور لافت لتطورات الأحداث المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

وأعلن المكتب الصحفي للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، عن وصول 3 سفن إنزال ومدمرة صاروخية إلى دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وأضاف المكتب الصحفي أن سفن الإنزال الثلاث “Osa USS Kearsarge”، و”San Antonio USS Arlington” و”Whidbey Island USS Gunston Hall”، وصلت إلى ميناء كلايبيدا الليتواني في ريغا، ووصلت المدمرة الصاروخية من طراز “Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117)” إلى تالين بإستونيا.

وتسعى واشنطن من خلال وجود هذه السفن هناك لإرسال إشارات إلى حلفائها، دول البلطيق، على التزام الولايات المتحدة تجاه أمنهم.