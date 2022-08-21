منح ١٨٠ ألف ريال مصاريف دراسية للأطفال ..«نيوم» يعلن حاجته لموظفين بمزايا كبيرة

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة ، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

خبير ضمان واستعداد السكك الحديدية وتسليمها.

خبير امتثال أول – شؤون الأراضي.

مدير العمل المناخي.

أخصائي دعم الطاقة خارج الشبكة.

مدير هندسة – محلول ملحي.

مدير – تخطيط الأصول TSO.

مهندس تخطيط أنظمة الطاقة الرئيسي.

خبير الموارد المستدامة وسلسلة التوريد.

مخطط الهواء.

مدرس الرياضيات MYP.

يؤدي الوصول إلى السطح – الطرق والسكك الحديدية والبحر.

قائد البنية التحتية للمطار.

مدير العقارات البرية.

مهندس رئيسي – البيانات والاتصالات وأنظمة الإنترنت.

بيانات مالك المنتج.

التوأم الرقمي لمالك المنتج.

قائد عمليات المغامرة.

مالك المنتج IoT.

محلل تكنولوجيا رقمية.

تصميم المباني المستدامة LEED AP Manager.

مدير Net-Zero Carbon.

تصور تصميم البنية التحتية المستدامة مدير AP.

قائد المشروع – توليد الرياح.

قائد المشروع – توليد الطاقة الشمسية.

أخصائي EMS / ESG / EDD.

المدير المالي.

مدير الحضانة والبذور.

مدير التعلم والتطوير.

رئيس علاقات الضيوف.

وغيرها …

المزايا:

بدل سفر

خطة الادخار

تغطية صحية VVIP

إقامة مجانية شاملة

تأمين طبي يشمل العائلة

الدراسة – 60 ألف ﷼ لكل طفل حتى 3 أطفال

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).