منح ١٨٠ ألف ريال مصاريف دراسية للأطفال ..«نيوم» يعلن حاجته لموظفين بمزايا كبيرة
تواصل-فريق التحرير :
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة ، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
خبير ضمان واستعداد السكك الحديدية وتسليمها.
خبير امتثال أول – شؤون الأراضي.
مدير العمل المناخي.
أخصائي دعم الطاقة خارج الشبكة.
مدير هندسة – محلول ملحي.
مدير – تخطيط الأصول TSO.
مهندس تخطيط أنظمة الطاقة الرئيسي.
خبير الموارد المستدامة وسلسلة التوريد.
مخطط الهواء.
مدرس الرياضيات MYP.
يؤدي الوصول إلى السطح – الطرق والسكك الحديدية والبحر.
قائد البنية التحتية للمطار.
مدير العقارات البرية.
مهندس رئيسي – البيانات والاتصالات وأنظمة الإنترنت.
بيانات مالك المنتج.
التوأم الرقمي لمالك المنتج.
قائد عمليات المغامرة.
مالك المنتج IoT.
محلل تكنولوجيا رقمية.
تصميم المباني المستدامة LEED AP Manager.
مدير Net-Zero Carbon.
تصور تصميم البنية التحتية المستدامة مدير AP.
قائد المشروع – توليد الرياح.
قائد المشروع – توليد الطاقة الشمسية.
أخصائي EMS / ESG / EDD.
المدير المالي.
مدير الحضانة والبذور.
مدير التعلم والتطوير.
رئيس علاقات الضيوف.
وغيرها …
المزايا:
بدل سفر
خطة الادخار
تغطية صحية VVIP
إقامة مجانية شاملة
تأمين طبي يشمل العائلة
الدراسة – 60 ألف ﷼ لكل طفل حتى 3 أطفال
طريقة التقديم :
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).