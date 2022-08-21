الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
إغلاق 23 منشأة مخالفة في الدمام الأسبوع الماضي وإنذار 30 أخرى
دماغك في خطر .. إذا كنت من هواة السهر فأنت مهدد بهذه المخاطر
أرقام وإحصائيات.. “الأرصاد” يُصدر تقرير الحالة المناخية على المملكة لعام 2021
العثور على جثة مسؤول أمني مقتولاً في أوكرانيا بهذه الطريقة
بدءًا من الغد ولمدة 7 أشهر.. “مرور المدينة” تغلق دوار القبلتين مؤقتًا لهذا السبب
أمريكا: الأنشطة الاقتصادية في البحر الأحمر مهددة بسبب خزان صافر

أحدث الأخبار

إغلاق 23 منشأة مخالفة في الدمام الأسبوع الماضي وإنذار 30 أخرى

إغلاق 23 منشأة مخالفة في الدمام الأسبوع الماضي وإنذار 30 أخرى
٠٤:٥٨:٠٧ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 53 جولة رقابية ميدانية، استهدفت أنشطة التخزين والمستودعات في أحياء الخالدية الشمالية والجنوبية وحي النهضة بشرق الدمام، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية، وضبطها وتنظيمها وتصحيح أوضاعها.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 23 مستودعًا يمارس النشاط دون ترخيص، وإنذار 30 منشأة، واتخذت عددًا من الإجراءات شملت الإغلاق لحين تصحيح المخالفات بتجاوزات صريحة ومتكررة ولا يمكن العمل دون تصحيحها، وتطبيق لائحة الجزاءات بحق الأنشطة ذات المخالفات التي تعمل بدون ترخيص.

كما ركزت الفرق الميدانية خلال جولاتها على التأكد من سلامة أماكن التخزين واتباع الاشتراطات الخاصة بالتخزين والحفظ في المستودعات.

وأكدت الأمانة استمرار هذه الحملات والبرامج الرقابية الميدانية، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية والغذائية، وتوعية العاملين بالاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات اللازم اتباعها لضمان سلامة الغذاء وجودة المعروض.

داعيةً أصحاب هذه الأنشطة للالتزام بإصدار التراخيص اللازمة والتقيد بالأنشطة لما خصصت له بالأنظمة والتعليمات.

الكلمات الدلالية:
أمانة المنطقة الشرقية إغلاق 23 منشأة الدمام جولات رقابية سلامة أماكن التخزين منشآت مخالفة

مواد ذات صلة

المزيد
لجنة تحقيق في وفاة الطفلة «جوري» بخطأ طبي

لجنة تحقيق في وفاة الطفلة «جوري» بخطأ طبي

منذ 6 سنوات
بالفيديو.. أمطار غزيرة على بللسمر والنماص بمنطقة عسير

بالفيديو.. أمطار غزيرة على بللسمر والنماص بمنطقة عسير

منذ 4 أسابيع
سوريا.. الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في «الغوطة الشرقية»

سوريا.. الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في «الغوطة الشرقية»

منذ 5 سنوات
الباحة.. وفاة فتاة غرقاً في مجرى سيل وإصابة ابنة عمها

الباحة.. وفاة فتاة غرقاً في مجرى سيل وإصابة ابنة عمها

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *