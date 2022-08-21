إغلاق 23 منشأة مخالفة في الدمام الأسبوع الماضي وإنذار 30 أخرى

تواصل – واس:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 53 جولة رقابية ميدانية، استهدفت أنشطة التخزين والمستودعات في أحياء الخالدية الشمالية والجنوبية وحي النهضة بشرق الدمام، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية، وضبطها وتنظيمها وتصحيح أوضاعها.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 23 مستودعًا يمارس النشاط دون ترخيص، وإنذار 30 منشأة، واتخذت عددًا من الإجراءات شملت الإغلاق لحين تصحيح المخالفات بتجاوزات صريحة ومتكررة ولا يمكن العمل دون تصحيحها، وتطبيق لائحة الجزاءات بحق الأنشطة ذات المخالفات التي تعمل بدون ترخيص.

كما ركزت الفرق الميدانية خلال جولاتها على التأكد من سلامة أماكن التخزين واتباع الاشتراطات الخاصة بالتخزين والحفظ في المستودعات.

وأكدت الأمانة استمرار هذه الحملات والبرامج الرقابية الميدانية، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية والغذائية، وتوعية العاملين بالاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات اللازم اتباعها لضمان سلامة الغذاء وجودة المعروض.

داعيةً أصحاب هذه الأنشطة للالتزام بإصدار التراخيص اللازمة والتقيد بالأنشطة لما خصصت له بالأنظمة والتعليمات.