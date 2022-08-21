الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بدءًا من الغد ولمدة 7 أشهر.. “مرور المدينة” تغلق دوار القبلتين مؤقتًا لهذا السبب
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بدءًا من الغد ولمدة 7 أشهر.. “مرور المدينة” تغلق دوار القبلتين مؤقتًا لهذا السبب

بدءًا من الغد ولمدة 7 أشهر.. “مرور المدينة” تغلق دوار القبلتين مؤقتًا لهذا السبب
٠٤:٣٥:٢٣ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت إدارة المرور بمنطقة المدينة المنورة، أنه سيتم إغلاق دوار القبلتين مؤقتًا، وذلك بالتنسيق مع أمانة المنطقة.

وأوضح المرور، عبر صفحته على موقع تويتر، إنه سيتم إغلاق دوار القبلتين مؤقتًا، وذلك لاستكمال الأعمال الميدانية لمشروع جسر تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله (دوار القبلتين)، ابتداءً من فجر يوم الاثنين 22 أغسطس 2022م، لمدة 7 أشهر.

وأهابت إدارة المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة فترة الإغلاق.

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كانت الإدارة العامة للمرور قد طرحت مزاد اللوحات الإلكتروني، وذلك عبر منصة “‫أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ونشر حساب “المرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
اغلاق دوار القبلتين المدينة المرور دوار القبلتين

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