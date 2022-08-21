أمريكا: الأنشطة الاقتصادية في البحر الأحمر مهددة بسبب خزان صافر

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأنشطة الاقتصادية في البحر الأحمر مهددة بسبب خزان صافر.

وأوضحت أن أي تسرب للنفط من خزان صافر باليمن، قد يؤدي إلى اضطراب الشحن العالمي، ويهدد حركة التجارة الدولية.

وأكدت أن واشنطن تجدد تحذيرها من الخطر الكارثي الذي تمثله ناقلة النفط “صافر” المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، غربي اليمن.

ومع استمرار مليشيا الحوثي في رفض وصول فريق أممي لصيانة الناقلة وتفريغها، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، أن سفينة “صافر” تشكّل تهديدًا اقتصاديًا وبيئيًا خطيرًا على البحر الأحمر.

فيما أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن مخاوفها من أي تسريب نفطي محتمل لخزان صافر في ميناء الحديدة باليمن، لافتة إلى أن البحر الأحمر مهدد بسبب خزان صافر النفطي.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، مخاوفهم من تزايد خطر تفكك أو انفجار ناقلة النفط “صافر” المهددة بالغرق أو الانفجار جنوبي البحر الأحمر، مما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه.

وترسو “صافر” على بعد 60 كيلومترًا شمال مدينة الحديدة، قبالة سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر بحمولة تفوق مليون برميل من النفط، حيث يفقد أكثر من 126 ألف شخص في اليمن وحده سبل عيشهم جراء التلوث المحتمل للناقلة المهملة.