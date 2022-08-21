العثور على جثة مسؤول أمني مقتولاً في أوكرانيا بهذه الطريقة

وقالت النيابة العامة الأوكرانية عبر “تليجرام”، إن زوجة أولكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء السبت صوت رصاص صادر من شقّتهما في كروبيفنيتسكي، قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف.

وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقًا للتوصل إلى أسباب وفاة ناكونيتشني، الذي كان يدير المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد، منذ يناير 2021، حسب “سكاي نيوز عربية”.