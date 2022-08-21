الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
العثور على جثة مسؤول أمني مقتولاً في أوكرانيا بهذه الطريقة
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العثور على جثة مسؤول أمني مقتولاً في أوكرانيا بهذه الطريقة

العثور على جثة مسؤول أمني مقتولاً في أوكرانيا بهذه الطريقة
٠٤:٣٨:١٢ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عثرت السلطات الأوكرانية على جثة مسؤول محلي، في جهاز الأمن، مقتولاً برصاصة في الرأس، في منزله وسط أوكرانيا.

وقالت النيابة العامة الأوكرانية عبر “تليجرام”، إن زوجة أولكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء السبت صوت رصاص صادر من شقّتهما في كروبيفنيتسكي، قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف.

وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقًا للتوصل إلى أسباب وفاة ناكونيتشني، الذي كان يدير المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد، منذ يناير 2021، حسب “سكاي نيوز عربية”.

من جانبه، أكد المسؤول المحلي المنتخب، أندري لافروس، على “تليجرام”، أن المسؤول “قتل نفسه بإطلاق النار على رأسه”، حسب ما أوضحت وكالة “فرانس برس”.

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