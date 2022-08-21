الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الجالية الإسلامية في إيرلندا تنظم معرضًا ثقافيًا للتعرف على الإسلام
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دولي

الجالية الإسلامية في إيرلندا تنظم معرضًا ثقافيًا للتعرف على الإسلام

الجالية الإسلامية في إيرلندا تنظم معرضًا ثقافيًا للتعرف على الإسلام
٠٣:١٨:٤٠ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الجاليةُ الإسلامية في مدينة “كورك” ثاني أكبر مدن “جمهورية إيرلندا” – الجميعَ لحضور فعاليات اليوم الإسلامي المفتوح للتعرف على الإسلام، والمشاركة في عددٍ من الأنشطة الإسلامية والثقافية المختلفة، في إطار المعرض الثقافي الإسلامي بفندق إمبريال بمدينة كورك.

وحسب شبكة “الألوكة”، فإن الجالية الإسلامية في مدينة كورك تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع لطرح الأسئلة حول الإسلام والاستماع للإجابات، وكذلك تبادل الحديث حول الموضوعات الإسلامية لتصحيح المعلومات الخاطئة لدى البعض، حيث يتم تنظيمُ الحدث بالتعاون مع مجموعة “اكتشف الإسلام”.

ومن المقرر أن يتضمن الحدث عرضًا للقرآن الكريم مترجمًا، وبعض موضوعات العقيدة الإسلامية والسيرة النبوية، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأعمال الفنية للخط الإسلامي.

وأكد منظمو الحدث الإسلامي، أنهم مستعدون لاستقبال الجميع داخل المعرض الثقافي الإسلامي لنشر الدين الإسلامي، وتصحيح المعلومات الخاطئة، وبناء سُبلٍ للتواصل بين الزوار والمسلمين.

يذكر أن هناك ما يزيد عن 5000 مسلم يعيشون ويعملون في مدينة كورك، ويرتفع العدد إلى ما يقرُب من 6000 خلال الفصل الدراسي مع قدوم الطلاب المسلمين إلى المدينة للدراسة.

الكلمات الدلالية:
إيرلندا التعريف بالإسلام مدينة كورك نشر الإسلام

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