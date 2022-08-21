الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
انخفاض النفط 1.5% خلال الأسبوع بسبب تراجع الطلب
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انخفاض النفط 1.5% خلال الأسبوع بسبب تراجع الطلب

انخفاض النفط 1.5% خلال الأسبوع بسبب تراجع الطلب
٠٣:٢٢:٣٧ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط العالمية، خلال الأسبوع الماضي فقط، بنسبة 1.5%، في ظل مخاوف من انخفاض الطلب نتيجة تراجع النمو حول العالم، وحدوث رکود اقتصادي.

وبحسب بورصة “وول ستريت” في نيويورك فإن العقود الآجلة لخام “برنت” سجلت عند الإغلاق 96.72 دولاراً للبرميل مرتفعة 13 سنتاً، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 27 سنتاً عند 90.77 دولار، ونزل كلا الخامين القياسيين بنحو 1.5% خلال الأسبوع كله.

من جانبها بينت منظمة “أوبك” توقعاتها بالطلب العالمي على النفط حتى 2023، موضحة أن التكهنات والقلق، هي السبب الرئيس وراء تراجع الأسعار، بينما الأمور ضمن السوق الفعلية مختلفة، مرجحة أن يجد الطلب دعماً من استخدام وقود الطائرات مع زيادة السفر.

وأكدت “أوبك” قبل اجتماعها في 5 سبتمبر المقبل، حرصها على ضمان بقاء روسيا جزءاً من مجموعة “أوبك+”، “، ويرجح أن تتقلص الإمدادات عندما تبدأ أوروبا في البحث عن بدائل لتحل محل النفط الروسي قبل تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي التي يبدأ تنفيذها في 5 ديسمبر 2022.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي لاستبدال 1.2 مليون برميل يومياً من واردات الخام الروسية المنقولة بحراً، بخام من مناطق أخرى، وذلك بحسب الشركة الاستشارية “إف جي إي”.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بعد تصدير 5 ملايين برميل من النفط يومياً خلال الأسبوع الماضي، واستقبلت شركات النفط طلباً من الدول الأوروبية التي تسعى إلى استبدال وتغيير الخام الروسي.

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