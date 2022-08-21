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“لك ولأفراد عائلتك”.. “الصحة” تطلق حملتها للتعريف بطبيب الأسرة
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“لك ولأفراد عائلتك”.. “الصحة” تطلق حملتها للتعريف بطبيب الأسرة

“لك ولأفراد عائلتك”.. “الصحة” تطلق حملتها للتعريف بطبيب الأسرة
٠٣:١٠:١١ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أطلقت وزارة الصحة حملة تعريفية بطبيب الأسرة تحت شعار “لك ولأفراد عائلتك” حيث يتولى طبيب الأسرة تقديم الرعاية لتعزيز صحة الفرد وتحسن جودة الحياة.

وأوضحت الوزارة أن طبيب الأسرة موجود في عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ويتولى العديد من المهام حيث تشمل الاكتشاف المبكر للأمراض، وتقديم التدخلات المناسبة، وتقديم الرعاية العلاجية والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة في المجتمع، إضافة إلى التنسيق والإحالة والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية أو جراحية متقدمة، وكذلك التخطيط الصحي والتواصل المستمر مع الأفراد والأُسر.

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كما يسعى طبيب الأسرة إلى فهم الحالة النفسية للمرضى، والعوامل المؤثرة عليها وعلاج بعض حالات الاكتئاب والقلق، وتشخيص الأمراض وتقديم المشورة الطبية للأعراض الشائعة وشكوى المريض مثل: الصداع، الآلام، إضافة إلى تقديم خدمات الفحص المبكر لبعض الأمراض مثل: السكري، سرطان القولون، سرطان الثدي.

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الكلمات الدلالية:
الامراض الرعاية الصحية طبيب الأسرة وزارة الصحة

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